Christian Heidel Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Nach verspielter Meisterschaft Mainzer Sportvorstand kritisiert Anfeindungen durch BVB-Fans Von dpa | 28.05.2023, 14:05 Uhr

Sportvorstand Christian Heidel hat Anfeindungen in den sozialen Netzwerken gegen den FSV Mainz 05 nach dem 2:2 im Saisonfinale bei Borussia Dortmund beklagt. „Die Beschimpfungen gehen in einen Bereich, der Lichtjahre unter der Gürtellinie ist“, kritisierte Heidel in einer Medienrunde.