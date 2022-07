ARCHIV - Newcastle United besitzt eine Eigentümerstruktur mit einem saudi-arabischen Konsortium. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa FOTO: Owen Humphreys up-down up-down Bundesliga Mainz 05 hält am umstrittenen Testspiel gegen Newcastle fest Von dpa | 05.07.2022, 13:13 Uhr

Trotz Protests aus den Reihen der eigenen Fans hält der FSV Mainz 05 wie geplant am umstrittenen Testspiel gegen Newcastle United am 18. Juli in Kufstein fest. Diese Entscheidung habe die Vereinsführung getroffen, teilte der Fußball-Bundesligist mit.