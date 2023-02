Paris Saint-Germain - Bayern München Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Champions League Lob von Kahn: „Hier in Paris muss man erstmal gewinnen“ Von dpa | 15.02.2023, 05:16 Uhr

Der erste Schritt ist getan, den zweiten gegen PSG will Trainer Nagelsmann mit seinem Team daheim in München gehen. Nach dem 1:0 in Paris heißt es Vorteil FC Bayern. Die Gefahr heißt Kylian Mbappé.