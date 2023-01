Florian Wirtz Foto: Thomas Frey/dpa up-down up-down Bundesliga Leverkusens Wirtz vor Comeback: „Spezielle Qualität“ Von dpa | 20.01.2023, 11:18 Uhr

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz steht nach mehr als zehn Monaten vor einem Bundesliga-Comeback. Der von einem im März 2022 zugezogenen Kreuzbandriss genesene Profi von Bayer Leverkusen dürfte beim Liga-Restart seines Teams am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in Mönchengladbach in der Startelf stehen.