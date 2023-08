Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Defensiv-Allrounder Josip Stanisic vom FC Bayern München ausgeliehen. Der 23 Jahre alte kroatische Nationalspieler, der beim deutschen Fußball-Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2026 hat, wechselt für ein Jahr auf Leihbasis ins Rheinland. Das teilten beide Vereine mit.



Der gebürtige Münchner Stanisic war 2017 in die U17 der Bayern gewechselt und hat sich zum Profi hochgearbeitet. Insgesamt kommt er auf 41 Pflichtspieleinsätze für die Profis, darunter 28 in der Bundesliga und zehn in der Champions League. Mit dem FC Bayern wurde er dreimal Meister und gewann zweimal den Supercup.



Leverkusen für Stanisic „sehr reizvoll“

„Josip Stanisic ist bereits sehr erfahren in Bundesliga und Champions League, er ist technisch stark, spielintelligent, beidfüßig und auf mehreren Defensivpositionen einsetzbar“, sagte Bayer 04-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. „Mit Josips Verpflichtung wird der Konkurrenzkampf in unserem Kader nochmals intensiviert. Er ist ein sehr ambitionierter Spieler, der die Qualität des Kaders weiter aufwerten wird.“



Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, sagte zur Leihe: „Um sich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln, braucht er kontinuierliche Einsätze. Daher haben wir uns gemeinsam mit ihm dazu entschlossen, ihn bis zum kommenden Sommer an Bayer Leverkusen zu verleihen.“ Für Stanisic Leverkusen ist „eine sehr reizvolle Perspektive. Die Mannschaft ist gespickt mit Topspielern, und meine Gespräche mit dem Verein haben mich extrem motiviert“.