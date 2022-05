ARCHIV - Torhüter Lukas Hradecky klatscht in die Hände. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Marius Becker Bundesliga Leverkusen-Kapitän Hradecky: Traum von Titel ist realistisch Von dpa | 25.05.2022, 09:38 Uhr | Update vor 57 Min.

Kapitän Lukas Hradecky will mit Bayer Leverkusen in naher Zukunft unbedingt einen Titel holen. „Auch in der nächsten Saison gilt: Wir müssen uns weiter verbessern. Und wenn man im Vorjahr Dritter war, wird das schwer ohne einen Titel“, sagte der Torhüter im Interview der Deutschen Presse-Agentur: „Das Hauptziel ist immer, unter die ersten Vier zu kommen. Das haben wir erreicht. Aber irgendwann muss auch der letzte Schritt kommen, dass man mal einen Titel holt. Qualität haben wir. Und mental und beim Mannschaftsgeist haben wir uns sehr gut entwickelt in dieser Saison. Wenn es so weitergeht, ist es für mich realistisch, von einem Titel zu träumen.“