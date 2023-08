Supercup Leipzigs Trainer Rose: Bayern „auf Herz und Nieren“ prüfen Von dpa | 10.08.2023, 04:11 Uhr Marco Rose Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down

Vor dem Supercup-Finale an diesem Samstag in München macht sich Leipzigs Fußballtrainer Marco Rose keine Sorgen um den FC Bayern. Schlagen will er den deutschen Meister natürlich trotzdem.