Bundesliga Leipzigs Tedesco zum Rose-Aus: „Wahnsinn, sehr überraschend" Von dpa | 20.05.2022, 16:57 Uhr

RB Leipzigs Coach Domenico Tedesco hat sich überrascht gezeigt von der Trainer-Trennung beim deutschen Vizemeister Borussia Dortmund. „Ich habe es beim Betreten des Raumes erfahren, ich finde Wahnsinn, sehr überraschend“, meinte Tedesco am Freitag auf der Pressekonferenz zum Pokalfinale an diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) in Berlin gegen den SC Freiburg. Unmittelbar vor der Pressekonferenz war bekannt geworden, dass sich der BVB vom Leipziger Marco Rose getrennt hat. Tedesco war sichtlich überrascht: „Es ist in erster Linie für mich sehr überraschend gewesen, das ist der aktuelle Fußball.“