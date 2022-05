Gladbachs Florian Neuhaus (l-r) und Lars Stindl diskutieren nach der Roten Karte gegen Nico Elvedi mit Schiedsrichter Martin Petersen. Foto: Marius Becker/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Marius Becker Champions League Leipzig verliert in Mönchengladbach und bangt Von dpa | 02.05.2022, 22:33 Uhr

RB Leipzig hat vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League eine Niederlage kassiert und muss um die Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison bangen. Der Vize-Meister unterlag am Montagabend in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach mit 1:3 (1:2). Vor 35 324 Zuschauern im Borussia-Park schossen Breel Embolo (17. Minute) und Nationalspieler Jonas Hofmann (45.+2/77.) die Tore für die Gastgeber, die nach einer Roten Karte für Nico Elvedi (64.) wegen einer Notbremse in Unterzahl spielten. Der Treffer von Christopher Nkunku (36.) war zu wenig für die Leipziger, die durch die Niederlage auf Rang fünf zurückgefallen und damit aus den Champions-League-Plätzen gerutscht sind.