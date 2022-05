RB Leipzig ist DFB-Pokalsieger 2022. Foto: Tom Weller/dpa FOTO: Tom Weller Endspiel in Berlin Leipzig gewinnt den DFB-Pokal - Freiburgs Traum platzt Von dpa | 21.05.2022, 22:57 Uhr | Update vor 10 Min.

Was für ein Pokal-Krimi. Der SC Freiburg hat eine Hand schon am goldenen Pott, muss dann aber doch ins Elfmeterschießen. Am Ende jubelt RB Leipzig.