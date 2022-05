ARCHIV - Paulo Dybala von Juventus Turin jubelt nach einem Tor. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse/AP/dpa FOTO: Marco Alpozzi Transfer Laut Bericht: Borussia Dortmund will Juve-Stürmer Dybala Von dpa | 05.05.2022, 12:18 Uhr

Borussia Dortmund ist laut einem Bericht der italienischen Zeitung „Corriere dello Sport“ an einer Verpflichtung von Stürmer Paulo Dybala interessiert. Der 28-Jährige spielt bei Juventus Turin, ist nach Ende seines Vertrages beim Rekordmeister der italienischen Serie A im Sommer aber ablösefrei zu haben. Die Berater des argentinischen Fußball-Nationalspielers seien im Austausch mit Vereinen in Europa. Das bislang einzige konkrete Angebot aber sei bislang vom BVB eingegangen, schrieb der „Corriere“ am Donnerstag.