Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Samstag gleich die doppelte Möglichkeit, Freude zu bereiten. Mit einem Sieg bei Dynamo Dresden (13.30 Uhr/Sky) könnte der Klassenverbleib schon am 30. Spieltag so gut wie sicher geschafft werden. Und ein Dreier in Sachsen wäre zudem das ideale Geschenk zum 43. Geburtstag von KSV-Trainer Marcel Rapp.