VfL Wolfsburg FOTO: Swen Pförtner Halbfinals Königsklasse: Wolfsburg spielt am Freitag in Barcelona Von dpa | 04.04.2022, 16:20 Uhr | Update vor 24 Min.

Die UEFA hat die Termine für die Halfinalpartien der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in der Champions League bekannt gegeben. Das Hinspiel beim spanischen Titelverteidiger FC Barcelona im Camp Nou findet am Freitag, 22. April (18.45 Uhr/DAZN), statt. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit.