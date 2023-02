Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Bundesliga Kolo Muani: Ohne Glanz zur Eintracht-Bestmarke Von dpa | 19.02.2023, 05:24 Uhr

Eintracht Frankfurt mischt in dieser Saison in allen drei Wettbewerben noch mit. Das liegt auch an Bundesliga-Topscorer Randal Kolo Muani, der beim Sieg gegen Bremen erneut trifft.