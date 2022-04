Trainer Steffen Baumgart spricht. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Marius Becker Bundesliga Köln-Trainer Baumgart nicht erfreut über Pokal Von dpa | 21.04.2022, 21:48 Uhr

Trainer Steffen Baumgart ist trotz der nun größeren Chance auf eine Europacup-Teilnahme mit dem 1. FC Köln nicht zufrieden mit dem Ausgang der Halbfinals im DFB-Pokal. „Ich war nicht so erfreut mit dem Ergebnis gestern. Da hängt mein Herz schon noch woanders“, gestand Baumgart, der beim am Mittwoch unterlegen Halbfinalisten Union Berlin Mitglied ist. Er hatte auch mehrfach erklärt, in der Kindheit Fan des anderen Halbfinal-Verlierers, Fußball-Zweitligist Hamburger SV, gewesen zu sein.