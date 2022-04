Florian Kohfeldt FOTO: Swen Pförtner Bundesliga Kohfeldt hofft nach Corona-Infektion noch auf Einsatz Von dpa | 01.04.2022, 15:29 Uhr | Update vor 12 Min.

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt hofft trotz seiner Corona-Infektion noch auf einen Einsatz im Spiel beim FC Augsburg. „Ich bin in Absprache mit dem Gesundheitsamt und könnte mich bis zum Wochenende freitesten“, sagte er am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). „Dafür brauche ich einen negativen Test und das wird sich jetzt zeigen. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.“