Premier League Klopp zur Liverpool-Krise: „Ich will das hinkriegen" Von dpa | 13.02.2023, 14:01 Uhr

Jürgen Klopp will seinen bis 2026 laufenden Vertrag beim FC Liverpool trotz der aktuellen Krise auf jeden Fall erfüllen. „Ich werde nicht und ich kann nicht gehen“, stellte der Liverpool-Coach vor dem Lokalderby gegen den FC Everton klar. Ein vorzeitiger Abschied aus Anfield komme für ihn nicht in Frage. „Ich bin verantwortlich und ich will das hinkriegen. Ich bin zu 100 Prozent engagiert.“