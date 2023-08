Fußball Klopp sieht „keine Limits“ beim Kaufrausch Saudi-Arabiens Von dpa | 17.08.2023, 21:08 Uhr Jürgen Klopp Foto: Kieran Cleeves/Press Association/dpa up-down up-down

Auch der FC Liverpool hat in diesem Sommer drei Profis an Clubs in Saudi-Arabien verloren. Für Trainer Jürgen Klopp ist bei den Investitionen längst kein Ende in Sicht.