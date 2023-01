Joshua Kimmich Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Bundesliga Kimmich zu WM-„Loch“: Neuer Ehrgeiz im Bayern-Camp Von dpa | 11.01.2023, 04:21 Uhr

41 Tage nach dem WM-Aus der Nationalmannschaft bezieht Joshua Kimmich erstmals Position - in Katar. Im Trainingslager des FC Bayern sprüht er wieder vor Ehrgeiz. Was treibt ihn neu an?