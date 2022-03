Fußball FOTO: Friso Gentsch 2. Bundesliga Kiel will weiter punkten: Sander fällt aus Von dpa | 31.03.2022, 17:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Blick weiterhin auf den Tabellenkeller gerichtet. „Wir haben 34 Punkte. Das reicht nicht, um in der Liga zu bleiben“, sagte Trainer Marcel Rapp am Donnerstag. Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) will der Tabellenzwölfte seine Bilanz aufbessern. Allerdings wartet in dem drittplatzierten SV Darmstadt 98 eine schwierige Auswärtsaufgabe.