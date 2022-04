Kevin Volland FOTO: Daniel Cole Ligue 1 Kevin Volland beschert Monaco dritten Sieg in Serie Von dpa | 10.04.2022, 19:15 Uhr | Update vor 45 Min.

Kevin Volland hat die AS Monaco in der französischen Ligue 1 zum 2:1 (1:1)-Sieg gegen ES Troyes geführt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte nur 49 Sekunden nach seiner Einwechslung in der 57. Minute den Siegtreffer.