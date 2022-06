ARCHIV - Vom UEFA-Verbot betroffen: Sheriff Tiraspol ist in Transnistrien beheimatet. Foto: Doru Dumitru/EPA/dpa FOTO: Doru Dumitru up-down up-down Sheriff Tiraspol betroffen Keine UEFA-Pflichtspiele in Region Transnistrien Von dpa | 24.06.2022, 20:20 Uhr

In der moldauischen Region Transnistrien werden bis auf Weiteres keine Wettbewerbsspiele der Europäischen Fußball-Union ausgetragen, teilte die UEFA nach einer entsprechenden Entscheidung des Exekutivkomitees mit. „Die Entscheidung stützt sich auf Erwägungen und Schlussfolgerungen von auf internationale politische und strategische Analysen spezialisierten Organisationen, deren Berichte von der UEFA-Administration im Rahmen der Bewertung der aktuellen Situation in der Region Transnistrien konsultiert wurden“, hieß es. Sie sei im Einklang mit früheren Beschlüssen vor dem Hintergrund des Einmarschs der russischen Armee in die Ukraine.