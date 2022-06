ARCHIV - Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild FOTO: Stuart Franklin Bundesliga Keine Rückkehr nach Bremen: Beste zum 1. FC Heidenheim Von dpa | 15.06.2022, 15:51 Uhr

Abwehrspieler Jan-Niklas Beste wird nicht zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zurückkehren. Der 23-Jährige wechselte am Mittwoch zum Zweitliga-Club 1. FC Heidenheim. Zur Höhe der Ablösesumme machten beiden Vereine keine Angaben. Der 2018 aus der Jugend von Borussia Dortmund zu Werder gewechselte Beste wurde in den vergangenen zwei Jahren an Jahn Regensburg ausgeliehen.