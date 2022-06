ARCHIV - Ein Fußballspieler ist am Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Jens Büttner 2. Bundesliga Kein neuer Vertrag für Kleeberg bei Eintracht Braunschweig Von dpa | 18.06.2022, 11:46 Uhr

Jannis Kleeberg wird in der kommenden Saison nicht mehr für Eintracht Braunschweig auflaufen. Der noch bis 2023 laufende Vertrag des 20 Jahre alten Verteidigers sei nur für die 3. Liga gültig gewesen, teilte der Zweitliga-Aufsteiger am Samstag mit. In der Aufstiegssaison kam Kleeberg für die Eintracht in der 3. Fußball-Liga nicht zum Einsatz.