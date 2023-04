Sebastian Kehl Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down Bundesliga Kehl über Kampf um Toptalente zwischen BVB und Bayern Von dpa | 01.04.2023, 03:57 Uhr

Der BVB-Sportdirektor erklärt in einem Interview, warum die Dortmunder nicht mehr so leicht an Toptalente kommen - und was das mit dem FC Bayern zu tun hat.