Weltmeisterschaft 2022 in Katar WM-Baustellen Katar-Kritikerin Klaveness: Hilfe „von höchster Wichtigkeit" Von dpa | 12.04.2022, 11:19 Uhr

Bei der Einrichtung eines Hilfsfonds für die Opfer auf den WM-Baustellen in Katar und deren Angehörige werden die Fußball-Verbände Norwegens und Deutschlands aktiv zusammenarbeiten. Das kündigte die norwegische Verbandschefin Lise Klaveness in einem „Sportschau“-Interview an.