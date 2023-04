Oliver Kahn Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Krise beim Rekordmeister Kahn: Saison ohne Bayern-Titel wäre Katastrophe Von dpa | 23.04.2023, 07:23 Uhr

Zwei sind verspielt, der dritte ist in Gefahr: Während die Jagd nach Titeln in der laufenden Saison ergebnislos zu bleiben droht, trommelt Oliver Kahn schon zum Angriff in der nächsten Spielzeit.