Von dpa | 24.05.2022, 16:05 Uhr

Gerade noch geschafft. Der Fußballverein Hertha BSC darf weiter in der ersten Bundesliga spielen. Viele Spieler sprangen vor Freude in die Luft und umarmten sich nach dem Sieg gegen den Hamburger SV. Auch die Fans der Mannschaft freuten sich am Montagabend riesig.