Xabi Alonso Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Bundesliga „Jetzt Vollgas“: Leverkusen im Europa-League-Fieber Von dpa | 17.04.2023, 05:17 Uhr

Das Remis in Wolfsburg gehört bei Bayer Leverkusen schnell der Vergangenheit an. Der Blick geht nur in Richtung Europa-League-Viertelfinale. Ein Ex-Profi glaubt sogar an eine Titel-Chance.