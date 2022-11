Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig Foto: Daniel Löb/dpa up-down up-down 2. Liga Jahn Regensburg nur mit Unentschieden gegen Braunschweig Von dpa | 09.11.2022, 20:37 Uhr

Der SSV Jahn Regensburg und Eintracht Braunschweig treten in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. In einem an Höhepunkten armen Spiel trennten sich der Jahn und der Aufsteiger aus Niedersachsen 1:1 (1:1).