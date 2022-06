Italien und Deutschland haben sich in der Nations League mit einem 1:1 getrennt. Foto: Federico Gambarini/dpa FOTO: Federico Gambarini Nations League Italienische Pressestimmen zum Remis gegen Deutschland Von dpa | 05.06.2022, 09:21 Uhr

Zum 1:1-Unentschieden zwischen den Fußball-Nationalteams Italiens und Deutschlands in der Nations-League-Begegnung in Bologna am Samstag schreiben die italienischen Zeitungen am Sonntag: