Nach vier Jahren Fußballprofi Robin Gosens macht Hochschulabschluss und spricht großes Tabuthema an

Robin Gosens hat jetzt einen Abschluss in Psychologie. „Endlich. Nach 4 Jahren harter Arbeit, habe ich es vollbracht: Bachelor of Science in Psychologie“, schrieb der 28 Jahre alte Linksverteidiger von Inter Mailand auf Instagram zu einem Bild seiner Urkunde.