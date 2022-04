Fußball FOTO: Friso Gentsch Leihe Innenverteidiger Kilian hofft auf Verbleib in Köln Von dpa | 16.04.2022, 10:13 Uhr | Update vor 6 Min.

Luca Kilian will auch in der nächsten Saison für den 1. FC Köln auflaufen. „Ganz unabhängig davon, ob wir in der kommenden Saison international spielen, fühle ich mich wohl in Köln und beim FC. Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass es hier für mich weitergeht. Die Chancen für meinen Verbleib beim FC sind gar nicht so schlecht, denke ich“, sagte der Innenverteidiger im Interview dem „Sportbuzzer“ (Samstag).