Fussball In der letzten Minute das Spiel gedreht Von dpa | 05.05.2022, 15:54 Uhr

Die Zuschauer im Stadion flippten aus. Selbst die Fußballer konnten nach dem Spiel nicht so richtig erklären, was geschehen war. Im Halbfinale der Champions League (gesprochen: tschämpiens lieg) gab es am Mittwochabend eine Riesenüberraschung.