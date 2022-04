Hamburger SV FOTO: Axel Heimken 2. Liga HSV will mit mehr Konsequenz und Effektivität zum Heimsieg Von dpa | 14.04.2022, 15:55 Uhr | Update vor 12 Min.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV will sein Punktspiel-Jubiläum mit einem Erfolg krönen. Die Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den Karlsruher SC ist sein 1000. Heimspiel seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1963. Damit der Tabellensechste aus der Hansestadt gegen die neuntplatzierten Gäste aus Baden den 540. Sieg im heimischen Stadion feiern kann, ist für HSV-Trainer Tim Walter vor allem eines wichtig: „Wir müssen in Führung gehen und mit breiter Brust auftreten.“