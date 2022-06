Kaiserslauterns Torwart Matheo Raab. Foto: Jan Woitas/dpa FOTO: Jan Woitas 2. Liga HSV verpflichtet Lauterer Aufstiegs-Torwart Matheo Raab Von dpa | 03.06.2022, 11:57 Uhr | Update vor 43 Min.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Torwart Matheo Raab verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom 1. FC Kaiserslautern, mit dem er als Stammkeeper in der abgelaufenen Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. In den beiden Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden blieb er jeweils ohne Gegentor. Wie der HSV am Freitag mitteilte, erhielt Raab einen Vertrag bis 2026. Er kommt ablösefrei und ist der erste Zugang der Hamburger für die kommende Spielzeit.