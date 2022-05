ARCHIV - Richard Golz steht am 28.06.2013 während eines offiziellen Fototermins auf einem Trainingsplatz. Foto: picture alliance / dpa/ Archivbild FOTO: Rainer Jensen Fußball HSV- und Hertha-Experte Golz tippt auf Hamburger Aufstieg Von dpa | 23.05.2022, 11:06 Uhr

Der gebürtige Berliner und ehemalige HSV-Profi Richard Golz sieht seinen ehemaligen in der Relegation im Vorteil gegenüber Hertha BSC. Im entscheidenden zweiten Relegationsduell an diesem Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) tippt der langjährige HSV-Profi und einstige Hertha-Torwarttrainer ein 0:0, das nach dem 1:0-Hinspielsieg dem HSV zur Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach vier Jahren reichen würde. Golz hat zwischen 1987 und 1998 insgesamt 273 Bundesliga-Spiele für den HSV absolviert. Von 2013 bis 2015 trainierte er bei Hertha BSC die Torhüter.