2. Bundesliga Keine Rechenspiele von HSV-Trainer Walter: Auf uns schauen Von dpa | 28.04.2022, 15:47 Uhr

Der HSV war abgeschrieben. Jetzt ist er wieder nah an den Aufstiegsrelegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga gerückt. Über das, was möglich ist, will Trainer Tim Walter nicht spekulieren. Erst die Hausaufgaben machen. Die erste stellt sich beim Tabellenletzten.