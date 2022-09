Abspiel Foto: Claus Bergmann/dpa up-down up-down 2. Liga am Freitag HSV legt Holstein-Fluch ab - Nürnberg mit Last-Minute-Sieg Von dpa | 09.09.2022, 20:54 Uhr

Der Hamburger SV hat am Freitag seine Negativserie gegen Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga beendet, der 1. FC Nürnberg konnte sich über ein Tor in letzter Minute freuen.