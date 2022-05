ARCHIV - Der Spielball der Saison 2021/2022 der 2. Bundesliga liegt auf dem Rasen. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Guido Kirchner 2. Bundesliga HSV im Aufstiegsrennen: Weiter kein Blick auf die Konkurrenz Von dpa | 05.05.2022, 15:05 Uhr

HSV-Trainer Tim Walter schaut auch kurz vor der Entscheidung im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga nicht auf die Mit-Konkurrenten. „Ich gucke mir eigentlich immer nur die Spiele des nächsten Gegners an“, sagte der 46-Jährige am Donnerstag in einer Online-Pk in Hamburg. „Wir bleiben bei uns und versuchen, unser Ding zu machen. Das ist das Einzige, was wir beeinflussen können.“