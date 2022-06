ARCHIV - Uwe Seeler, ehemaliger Fußballprofi beim Hamburger SV. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius Leute HSV-Idol Seeler nach Sturz auf dem Weg der Besserung Von dpa | 03.06.2022, 12:37 Uhr

HSV-Idol Uwe Seeler hat sich vor einiger Zeit bei einem Sturz in seinem Haus in Norderstedt bei Hamburg verletzt. Das bestätigte seine Frau Ilka am Freitag. Dem 85 Jahre alten Ehrenspielführer der Fußball-Nationalmannschaft gehe es aber schon wieder besser. Zuerst hatte „bild.de“ darüber berichtet.