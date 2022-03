Holsteins Wriedt FOTO: Axel Heimken Ghanaische Nationalmannschaft Holstein-Stürmer Wriedt bei WM: Dank an Fans Von dpa | 30.03.2022, 16:51 Uhr | Update vor 5 Std.

Mittelstürmer Kwasi Wriedt von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich mit der Nationalmannschaft Ghanas für die WM in Katar qualifiziert und sich bei den Kieler Fans bedankt. „Ich bin überglücklich, dass wir uns durchgesetzt haben. Ein Traum wird wahr. Ein Teil davon zu sein ist wirklich unglaublich“, sagte Wriedt und richtete Grüße an die Fans von Holstein Kiel aus: „Danke für den Support! Wir sehen uns in Kiel.“