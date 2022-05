ARCHIV - Ein Fußballspieler ist am Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Jens Büttner 2. Bundesliga Holstein Kiel nimmt Talent Lucas Wolf in Profi-Kader auf Von dpa | 16.05.2022, 14:57 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sein Mittelfeldtalent Lucas Wolf in den Lizenzspielerkader aufgenommen. Wie die Schleswig-Holsteiner dazu am Montag mitteilten, erhält der 20-Jährige bei der KSV Holstein einen Profi-Vertrag über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024. Wolf hat in dieser Regionalliga-Saison 25 Partien für Holstein II absolviert und am Sonntag vor einer Woche gegen den 1. FC Nürnberg (3:0) sein Profidebüt für Kiel gefeiert.