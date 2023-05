Pellegrino Matarazzo Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Abstiegskampf Hoffenheim-Coach wünscht Ex-Verein den Liga-Verbleib Von dpa | 25.05.2023, 07:30 Uhr

Pellegrino Matarazzo wünscht seinem Ex-Club VfB Stuttgart den Verbleib in der Fußball-Bundesliga, will im Gastspiel mit der TSG 1899 Hoffenheim am letzten Spieltag aber keine Punkte verschenken.