Frauen-EM in England Höchstens als Zuschauerin: DFB-Frauen ohne Bühl im EM-Finale Von dpa | 30.07.2022, 18:21 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen werden das EM-Finale in Wembley ohne Klara Bühl bestreiten. Die Stürmerin des FC Bayern München befindet sich noch in der Corona-Quarantäne und kann am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) gegen England allenfalls noch als Zuschauerin dabei sein.