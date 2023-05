Pal Dardai Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Bundesliga Hertha-Trainer Dardai vertraut siegreichem Team Von dpa | 10.05.2023, 14:16 Uhr

Hertha will mit vier Siegen in vier Spielen den drohenden Abstieg verhindern. Der erste wurde gegen Stuttgart eingefahren. Die Störgeräusche abseits des Platzes werden so gut wie möglich ausgeblendet.