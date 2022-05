Herthas Cheftrainer Felix Magath (l) setzt im Relegationsspiel auf Routiniers wie Boateng und Jovetic. Foto: Gregor Fischer/dpa FOTO: Gregor Fischer Relegation Hertha mit Boateng und Jovetic in Startelf - HSV unverändert Von dpa | 23.05.2022, 20:13 Uhr | Update vor 3 Min.

Mit den Routiniers Kevin-Prince Boateng und Stevan Jovetic in der Startformation will Felix Magath doch noch den Klassenerhalt mit Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga schaffen.