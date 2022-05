Herthas Cheftrainer Felix Magath (r) hat den Berliner Club noch nicht zum Klassenerhalt geführt. Die Entscheidung fällt erst am letzten Spieltag gegen Dortmund. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Soeren Stache Bundesliga Hertha als Big Zitter Club: Keine Hilfe aus München Von dpa | 08.05.2022, 20:05 Uhr

Hertha BSC kann noch nicht feiern. Die erhoffte Hilfe aus München bleibt am Sonntagabend aus. Stuttgart ist noch in bedrohlicher Nähe. Die Entscheidung fällt am Samstag in Dortmund.