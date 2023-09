Beim Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 braucht nach Ansicht von Sportvorstand Christian Heidel den Trainer „niemand zum Thema“ zu machen.



„Bo Svensson macht seit zweieinhalb Jahren einen super Job, hat uns vor zwei Jahren vor dem 99 Prozent sicheren Abstieg gerettet und uns danach zweimal fast nach Europa gebracht“, sagte der 60-Jährige in einem Interview der Zeitungen der VRM-Gruppe über Bo Svensson. Dessen Team ist saisonübergreifend seit neun Bundesliga-Partien ohne Sieg.



Svensson „fühlt Mainz und Mainz 05. Jetzt ziehen wir das Ding gemeinsam durch. Ende der Durchsage“, sagte Heidel weiter. „Es muss auch niemand eine Schlagzeile formulieren, wir würden dem Trainer jetzt den Rücken stärken. Das ist nämlich gar nicht nötig, weil es ohnehin der Fall ist.“ In Mainz müsse jedes Rädchen ins andere greifen, damit der Club eine Chance habe, eine sehr gute Saison zu spielen: „Wenn das mal nicht der Fall ist, kann es eben passieren, dass wir wie jetzt auch mal unten drinhängen.“



Die Mainzer haben nach dem vierten Spieltag nur einen Punkt und treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg an. Heidel verwies zwar auf Verletzungspech und unglücklich verlaufene Spiele in der bisherigen Runde, sagte aber auch: „Wir haben nicht gut gespielt. Das muss man einfach klar sagen. Das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt klammere ich da mal bewusst aus.“