Jens Härtel FOTO: Christian Charisius 2. Bundesliga Hansa Rostock verlängert mit Chefcoach Härtel Von dpa | 15.04.2022, 12:32 Uhr | Update vor 27 Min.

Chefcoach Jens Härtel und Co-Trainer Ronny Thielemann bleiben dem FC Hansa Rostock erhalten. Wie der Fußball-Zweitligist am Karfreitag mitteilte, hat das Duo die am Saisonende auslaufenden Verträge um ein weiteres Jahr verlängert. In der laufenden Serie steht der FC Hansa bei fünf ausstehenden Partien mit 37 Zählern auf Rang zwölf.